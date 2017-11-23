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В стране и мире | Медведь украл у охотника два ружья и скрылся

23.11.2017|14:47
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В Усть-Илимском районе Иркутской области началась проверка по факту похищения медведем оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в четверг, 23 ноября.

Как стало известно полицейским, 16 ноября 57-летний охотник-промысловик обходил свои угодья, расположенные в десятках километров от ближайшей деревни. Мужчина решил остановиться в одном из зимовий, оставил вещи в избушке и пошел за водой. По возвращении он услышал в строении подозрительный шум и увидел силуэт медведя.

Испугавшись, охотник несколько часов прятался в лесу, а когда вернулся, обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором хранил оружие. Как оказалось, пропали ружья «Вепрь» и «ИЖ», еще одно с поврежденным прикладом и характерными следами от зубов зверя он нашел недалеко от избушки. В течение нескольких дней мужчина пытался самостоятельно отыскать пропавшее имущество, однако сделать это ему не удалось.

Охотник сообщил об инциденте полиции, стражи порядка выехали на место происшествия. Однако с момента появления медведя в охотничьем домике прошел обильный снегопад, который скрыл следы зверя в тайге, отметили в МВД. В итоге в отношении мужчины завели административное производство по статье 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, повлекших утрату оружия»), которая предусматривает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до года, а также штрафы.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.11.2017 15:10|

пошел на охоту)))

Гость|23.11.2017 15:15|

Отомстит всем.

Гость|23.11.2017 15:29|

Молодец Мишка!!!

Имя: Гость
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