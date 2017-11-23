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В стране и мире | Джигарханян попал в больницу в тяжелом состоянии

23.11.2017|11:20
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Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. У него отказали ноги на фоне диабета, сообщила порталу dni.ru пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева.

«В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков», — отметила Корнеева.

«Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны», — рассказала пресс-секретарь театра телеканалу «Звезда». Она не смогла назвать медучреждение, в которое отвезли артиста.

В конце октября стало известно, что жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности». Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр и «протащить в него свою "банду" — папочку, мамочку, подружек».

26 октября в Театре Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом Цымбалюк-Романовскую, которая младше его на 50 лет.

Источник — lenta.ru
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