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В стране и мире | Умер Дмитрий Хворостовский

22.11.2017|10:41
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Эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов рассказал о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 ноября.

По словам Маликова, Хворостовский скончался в Лондоне. «У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени», — заявил он.

В октябре о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Директор певца Марк Хилдрю позднее эту информацию опроверг.

Источник — lenta.ru
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