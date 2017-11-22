Пензенское информационное агентство|18+|Среда|22 ноя 2017|17:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.40  |  $  59.01
 

В стране и мире | Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Сочи

22.11.2017|15:49
Печать

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медали Олимпийских Игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

Спортсмены пожизненно отстранены от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. МОК также аннулировал результаты с Игр-2014 скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

Дела спортсменов были рассмотрены 6 ноября комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимающейся перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.

1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В общей сложности Россия лишилась пяти медалей Игр в Сочи — двух золотых, двух серебряных и бронзовой.

В июне 2016 года МОК начал расследование на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена. Комиссии исследуют допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи и изучают причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

По результатам работы этих комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|22.11.2017 16:03|

а саму комиссию МОК на маразм и допинг кто будет проверять ? НКВД ?

Гость|22.11.2017 17:11|

какой мельдоний нужно есть и в каких количествах, чтоб у тебя санки быстрее катились!?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!