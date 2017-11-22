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В стране и мире | Россиян заставят платить за отдых на юге страны

22.11.2017|15:26
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Россияне будут платить курортный сбор за посещение Краснодарского края. Соответствующий закон приняло Законодательное собрание края, сообщает «Интерфакс».

Сбор вводится в качестве эксперимента на период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди. Платить придется за проживание в четырех городах-курортах — Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, а также в четырех курортных поселениях в Туапсинском районе — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси.

Размер сбора составит 10 рублей за сутки проживания, взимать его будут юридические и физические лица, предоставляющие услуги по размещению отдыхающих. От уплаты освобождаются только те россияне, которые зарегистрированы по месту жительства в пределах Краснодарского края.

По предварительным подсчетам, доходы от курортного сбора в первый год эксперимента составят свыше 267 миллионов рублей. Собранные деньги будут распределять между бюджетами муниципалитетов-участников эксперимента и вкладывать в проектирование, строительство, содержание и ремонт объектов курортной инфраструктуры. На организацию сбора потратят 13,5 миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.11.2017 15:39|

а как-же Крым

Имя: Гость
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