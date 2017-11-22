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В стране и мире | Около 40 процентов коньяка в России оказались подделкой

22.11.2017|16:11
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Около 40 процентов коньяка на российском рынке являются фальсификатом. Об этом заявил вице-премьер России Александр Хлопонин, сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный момент идут проверки производителей, предварительные итоги которых будут готовы к Новому году. «[Надо получить] хотя бы понимание, где и в каких регионах кто основной у нас производитель, откуда везут так называемые коньячные спирты, где это производится, а дальше уже по предприятиям [проводить проверки]», — сказал вице-премьер.

Согласно опросу ВЦИОМ, коньяк идет на третьем месте по популярности среди алкогольных напитков России после вина и пива. Его употребляют 14 процентов населения.

В январе Россельхознадзор заявил, что четверть всех продуктов в стране является фальсификатом. Тогда же министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что, по оценкам ведомства, доля нелегально произведенной алкогольной продукции в России достигает половины рынка.

Чиновник также отметил, что Минпромторг поддерживает увеличение минимальной розничной цены на водку, но размер повышения «необходимо обсуждать».

Источник — lenta.ru
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