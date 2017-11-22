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В стране и мире | Чиновники придумали новый способ обложить налогами блогеров и репетиторов

22.11.2017|10:08
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Российские чиновники придумали новый способ вывода мелких предпринимателей из тени, для них планируется установить максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты с помощью онлайн-приложения. Об этом в среду, 22 ноября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Новая система заработает в виде онлайн-офиса с функцией кассы. Через приложение можно будет взаимодействовать с налоговой службой. Рассчитывать сборы будет налоговая служба, никакой отчетности подавать не нужно. Заплатить налог можно автоматически, привязав банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги, к приложению. Воспользоваться онлайн-офисом смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели.

«Привлечь людей к системе можно с помощью бонусов: например, участием в системе частных компаний, которые предложат для них маркетинговые услуги, налоговые вычеты для тех, кто пользуется услугами таких предпринимателей», — отмечает издание.

В начале месяца «Коммерсантъ» писал о том, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, Минэкономразвития и Минтруду обсудить идею предоставления самозанятым статуса индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту стоимостью 10 тысяч рублей в год.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года в неформальном секторе экономики трудилось 18,7 процента всех занятых россиян или более 13 миллионов человек. На 1 октября 2017 года в России были зарегистрированы всего 595 самозанятых, но их реальная численность — около 20 миллионов человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.11.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

Российские чиновники придумали новый способ
ну не могут наши чиновники спокойно спать, когда кто то им не платит!

Имя: Гость
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