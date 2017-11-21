21.11.2017 | 14:47

Команду 10-летних гимнасток в спортивной школе в Санкт-Петербурге вместо тренировки заставили убирать туалет. Об этом сообщила в своем блоге городской уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

К омбудсмену обратились родители учениц. Они рассказали, что девочки пришли на очередную тренировку утром и начали репетицию группового номера в костюмах для выступления. В это время появилась заведующая отделением художественной гимнастики и отправила всю команду из шести человек мыть туалет, игнорируя их слова о том, что они его не пачкали.

«Оказалось, что там кто-то сходил мимо, причем настолько мимо, что фекалиями были измазаны и унитаз, и пол. Вахтер заявила, что не намерена убирать за всеми и выдала спортсменкам туалетную бумагу, которую обычно не допросишься. Краснея, бледнея, подавляя позывы тошноты, гимнастки взялись за дело под ее грозным взглядом», — написала Агапитова.

По словам родителей, одна из девочек заболела кишечной инфекцией. Кроме того, по их мнению, руководство спортивной школы не соответствует занимаемой должности, отметила уполномоченный. Она назвала ситуацию унизительной и сообщила, что проведет проверку.

Ранее в Омске следователи начали проверку информации о том, что в детском саду четырехлетнего мальчика заставляли мыть туалет и запирали одного в спальной комнате. Об издевательствах рассказала в соцсетях сестра ребенка. Руководство детсада опровергло обвинения.