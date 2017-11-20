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В стране и мире | Веселящий газ заставил депутатов взгрустнуть

20.11.2017|16:24
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Госдума вновь задумалась об ограничениях оборота закиси азота, так называемого веселящего газа. Об этом на Всероссийском молодежном форуме сообщил зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин, передает ТАСС

«От этого препарата формируется зависимость. Наберите "веселящий газ" в интернете, и вам привезут десять литров этого газа», — сказал Говорин.

Он не уточнил сроков разработки соответствующего законопроекта. Говорин отметил, что в России закись азота производит одна компания, однако в последнее время, по данным депутата, значительно увеличились поставки из семи европейских стран.

В 2013 году Госдума отклонила проект закона депутатов заксобрания Владимирской области о штрафах за продажу закиси азота. Годом ранее запретить вещество намеревался глава существовавшего тогда ФСКН Виктор Иванов.

Закись азота, он же оксид азота, по некоторым данным — антагонист NMDA-рецепторов, наряду с такими веществами, как кетамин и декстрометорфан (DXM). Считается, что в небольших дозах веселящий газ вызывает эйфорию. Легально он применяется для наркоза, а также используется в двигателях внутреннего сгорания.

Источник — lenta.ru
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