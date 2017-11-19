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В стране и мире | Шайба разбила в кровь лицо Овечкина

19.11.2017|13:35
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Шайба разбила в кровь лицо российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте столичного клуба.

Во втором периоде нападающий «Миннесоты» Крис Стюарт попытался сделать передачу, однако поднял шайбу крюком и попал Овечкину в лицо. Россиянина увели с площадки, однако через некоторое время он вернулся и отдал результативную передачу на нападающего Евгения Кузнецова. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2017 13:43|

Учитесь у нашего правительства, сынки.

Гость|19.11.2017 14:06|

Новость нашли . Это их работа. Он за Это еще и страховку получит лямов несколько $

Гость|19.11.2017 14:13|

Так кто кого победил-то? Мне Владька Максимов 10 лет назад тоже так разбил шайбой. Сейчас скорее всего его уже нет, он злобно говорил потом, что специально это сделал. Я стоял на воротах.

Три шва наложила универсальная врачиха в детдоме. Её в избушке для воспитателей рядом с корпусом поселили. Она была выпускница и поначалу очень добрая, вместе песенки спивали сидя на скамеечке. А потом почему-то озлобилась на детей и шпыняла нас как никто другой.

Гость|19.11.2017 14:14|

Гость писал(a):

Так кто кого победил-то? Мне Владька Максимов 10 лет назад тоже так разбил шайбой. Сейчас скорее всего его уже нет, он злобно говорил потом, что специально это сделал. Я стоял на воротах.

Три шва наложила универсальная врачиха в детдоме. Её в избушке для воспитателей рядом с корпусом поселили. Она была выпускница и поначалу очень добрая, вместе песенки спивали сидя на скамеечке. А потом почему-то озлобилась на детей и шпыняла нас как никто другой.

Не 10, а 60 лет назад было. Описка

Гость|19.11.2017 14:20|

Как в путинтайм записался так и морду сразу разбили !

Имя: Гость
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