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В стране и мире | Депутат предложил запретить дублированные фильмы на российском телевидении

19.11.2017|13:24
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Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить показывать на российском телевидении дублированные фильмы и программы. Соответствующее обращение он направил главе Министерства образования и науки России Ольге Васильевой, сообщает в воскресенье, 19 ноября, телеканал RT.

По мнению Петрова, все фильмы и передачи должны транслироваться только с оригинальной звуковой дорожкой, но с русскими субтитрами. Таким образом телевидение получит образовательную функцию, а у россиян появится стимул изучать иностранные языки.

«В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке», — пояснил депутат.

Петров также добавил, что если инициативу одобрят, он приступит к разработке необходимых правовых и законодательных актов для внедрения ее в жизнь.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев подготовили законопроект, запрещающий рекламу на телевидении и радио по воскресеньям с 6 утра до 12 ночи. В настоящее время документ находится на рассмотрении. По предварительным подсчетам, если инициатива депутатов будет поддержана, в следующем году телеканалы и радиостанции могут потерять 33 миллиарда рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.11.2017 13:29|

Клоуны проснулись.

Гость|19.11.2017 13:38|

Бред конечно про запрет, но для изучения иностранного слушать оригинал весьма полезно.

Гость|19.11.2017 13:55|

Синдром депутата-придумать что-то, совершенно бесполезное...

Гость|19.11.2017 14:05|

принтер бешеный осень

Гость|19.11.2017 14:15|

Да, Вы совершенно правы!

Гость|19.11.2017 14:24|

Пора уже этих дегенератов депутатов за их бред разогнать к .....!!!!!И чиновников поддерживающий этот бред.

Гость|19.11.2017 14:34|

У делапута вклады в валюте в иностранных банках?

Если нет,то пусть вспомнит,что живет в России и основной язык здесь русский!

P.S.Впрочем,ЕГЭшникам этого не понять.

Имя: Гость
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