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В стране и мире | Стала известна причина стрельбы в «Москва-Сити»

18.11.2017|09:45
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Конфликт в ресторане башни «Око» в комплексе «Москва-Сити» возник из-за агрессивного поведения посетителей заведения. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, обстрелявшие сотрудников ЧОП и сотрудников Росгвардии из травматического оружия, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что за медицинской помощью обратились десять человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

Следственный комитет квалифицировал происшествие как покушение на жизнь двух и более лиц, и возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.11.2017 09:53|

Так сами из столицы сделали москвабад. Одни чебуреки кругом!

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