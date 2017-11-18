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В стране и мире | Песков рассказал о «взрывных устройствах» на пути кортежа Путина

18.11.2017|10:09
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонные террористы в пятницу предупредили о якобы 50 бомбах, заложенных на пути следования кортежа Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что ни одного взрывного устройства найдено не было, угроза не подтвердилась. «Естественно, служба безопасности сделала все, что требовалось сделать в этой ситуации», — добавил он, уточнив, что хулиганы никоим образом не повлияли на запланированный график президента.

По его словам, звонки, в частности, поступали из-за границы.

Песков также отметил, что «особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан».

В середине октября за месяц в 170 городах России в общей сложности был эвакуирован миллион человек из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах на 2,46 тысячах объектов.

Анонимные звонки о заложенных бомбах впервые были зафиксированы 11 сентября этого года. Они продолжаются до сих пор, но ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.11.2017 10:24|

Все это фантазии и ложь Пескова,у дочери своей научился говорить что попало.Уже не знают что придумать и какой вброс сделать чтобы рейтинги росли и люди верили.Кто если что хочет сделать об этом не говорит ,а делает,тем более террористы.

Гость|18.11.2017 10:34|

Гость писал(a):

Все это фантазии и ложь Пескова,у дочери своей научился говорить что попало.Уже не знают что придумать и какой вброс сделать чтобы рейтинги росли и люди верили.Кто если что хочет сделать об этом не говорит ,а делает,тем более террористы.
Заметьте, что наше правительство хвалит только тролль. Тогда кто же за Путина?

Гость|18.11.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонные террористы в пятницу предупредили о якобы 50 бомбах, заложенных на пути следования кортежа Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
Дима!

можь хватит клоунадой заниматься,а?

какие бомбы?

что ты несешь?

кому он нужен!

тьфу.....

Гость|18.11.2017 10:48|

Очередная лапша на уши!!! Это население всё проглотит! Лишь бы царя на следующий срок!!!

Гость|18.11.2017 10:50|

А че 50,а не 150)))

Гость|18.11.2017 10:50|

опять что ли перед выборами цирк начинается?

бомбы, террористы, патриотизм,объединяйтесь и т.д и т.п

не надоело каждый раз одно и тоже?

Гость|18.11.2017 11:25|

Главред RT М. Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» в четверг, 16 ноября, прочитала стихотворный призыв к президенту РФ Владимиру Путину уйти в отставку. «Американские СМИ, оплачиваемые Госдепом, занимаются этим в России».

Гость|18.11.2017 11:31|

Гость писал(a):

Главред RT М. Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» в четверг, 16 ноября, прочитала стихотворный призыв к президенту РФ Владимиру Путину уйти в отставку. «Американские СМИ, оплачиваемые Госдепом, занимаются этим в России».
Я видел. Симоньян становится похожа на свинью. За враньё Путин хорошо платит.

У нас сейчас кто в почете: чиновник-коррупционер, силовик и профессиональный врун.

Гость|18.11.2017 11:35|

Гость писал(a):

Главред RT М. Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» в четверг, 16 ноября, прочитала стихотворный призыв к президенту РФ Владимиру Путину уйти в отставку. «Американские СМИ, оплачиваемые Госдепом, занимаются этим в России».
Государственная дума РФ единогласно одобрила поправку в законодательство, которая позволяет Минюсту признавать иностранными агентами СМИ, финансируемые из-за рубежа. Ранее данная мера распространялась только на НКО. Инициатива была подготовлена в короткий срок и стала ответом на нападки американских властей на RT и Sputnik. 13 ноября телеканал RT America по требованию Минюста США был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях единогласно приняли так называемый закон о СМИ-иноагентах. Поправки в законодательство были разработаны в короткий срок группой парламентариев во главе с вице-спикером Петром Толстым.

Инициатива предоставляет Минюсту РФ право обязать СМИ, которые работают в России на поступающие из-за границы деньги, зарегистрироваться в качестве «организации, выполняющей функции иностранного агента».

Гость|18.11.2017 11:36|

Пескову давно никто не верит

Гость|18.11.2017 11:38|

Симоньян назвала стихотворение неизвестного автора «проплаченным американскими налогоплательщиками»:

Владимир Путин, срок твой позади.

И путь развития уже не актуальный.

Тихонько встань и просто уходи

Наш лидер завтра — Алексей Нaвaльный!

......

Гость|18.11.2017 11:40|

По этому закону Эхо Москвы, Радио Свобода, Голос Америки, а также телеканалы CNN International, Дождь и Настоящее Время теперь обязаны зарегистрироваться в качестве «организации, выполняющей функции иностранного агента».

Если они этого не сделают, то их скорее всего могут закрыть.

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