18.11.2017 | 10:09

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонные террористы в пятницу предупредили о якобы 50 бомбах, заложенных на пути следования кортежа Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что ни одного взрывного устройства найдено не было, угроза не подтвердилась. «Естественно, служба безопасности сделала все, что требовалось сделать в этой ситуации», — добавил он, уточнив, что хулиганы никоим образом не повлияли на запланированный график президента.

По его словам, звонки, в частности, поступали из-за границы.

Песков также отметил, что «особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан».

В середине октября за месяц в 170 городах России в общей сложности был эвакуирован миллион человек из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах на 2,46 тысячах объектов.

Анонимные звонки о заложенных бомбах впервые были зафиксированы 11 сентября этого года. Они продолжаются до сих пор, но ни в одном случае информация о минировании не подтвердилась.