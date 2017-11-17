Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|11:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  59.99
 

В стране и мире | Число погибших при аварии с автобусом и лесовозом в Марий Эл достигло 15

17.11.2017|10:28
Печать

Жертвами ДТП с автобусом и лесовозом в Марий Эл стали 15 человек. Об этом в четверг, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Среди погибших есть один несовершеннолетний. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. «Интерфакс» уточнил, что 14 человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.

Петренко добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Для оказания помощи в расследовании дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.

Как рассказал ранее глава Марий Эл Александр Евстифеев, предполагаемая причина аварии, произошедшей вечером в четверг, — неудачная попытка обгона, предпринятая водителем автобуса, который не успел завершить маневр. Кроме того, ситуацию усугубляли плохие погодные условия: весь день в республике шел снег.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.11.2017 10:38|

Какой автобус? Вы что несете? Это обычная маршрутка смерти!

Гость|17.11.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Жертвами ДТП с автобусом
С маршруткой.penzainform.ru писал(a):
неудачная попытка обгона, предпринятая водителем автобуса
Маршрутки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!