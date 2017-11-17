17.11.2017 | 10:28

Жертвами ДТП с автобусом и лесовозом в Марий Эл стали 15 человек. Об этом в четверг, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Среди погибших есть один несовершеннолетний. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. «Интерфакс» уточнил, что 14 человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.

Петренко добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Для оказания помощи в расследовании дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.

Как рассказал ранее глава Марий Эл Александр Евстифеев, предполагаемая причина аварии, произошедшей вечером в четверг, — неудачная попытка обгона, предпринятая водителем автобуса, который не успел завершить маневр. Кроме того, ситуацию усугубляли плохие погодные условия: весь день в республике шел снег.