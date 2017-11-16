Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|16 ноя 2017|14:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  59.99
 

В стране и мире | Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018

16.11.2017|12:59
Печать

Сборная России оказалась худшей в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди всех участников чемпионата мира по футболу-2018. Команда Станислава Черчесова занимает в списке 65-е место.

Несмотря на это, Россия, как страна-хозяйка, попала в первую корзину при жеребьевке. Если бы мундиаль проводился в другой стране, россияне попали бы в четвертую корзину.

Ближайшие к россиянам сборные в рейтинге — Саудовская Аравия (63-е место), Южная Корея (62-е место), Панама (49-е место) и Марокко (48-е место). Первое место занимают немцы.

Ранее 16 ноября сборная Перу стала последним участником чемпионата мира-2018. Перуанцы завоевали путевку на мундиаль, обыграв команду Новой Зеландии по сумме двух стыковых матчей.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира состоится 1 декабря. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.11.2017 13:10|

нафига нам эти понты? всех порвем!)))

Гость|16.11.2017 13:13|

Позорники

Гость|16.11.2017 13:13|

Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, и в области балета, мы впереди планеты всей!

Гость|16.11.2017 13:25|

Были когда то впереди.

Гость|16.11.2017 14:09|

Мильдоний перестали принимать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!