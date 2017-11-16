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В стране и мире | Кудрин признался в отсутствии у России денег на пенсии

16.11.2017|12:08
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Деньги на выплату пенсий россиянам у правительства закончились. Об этом заявил бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью газете «Аргументы и факты».

Он напомнил, что в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий, была лишь однократная выплата в размере пяти тысяч рублей. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Все это свидетельствует о дефиците средств в Пенсионном фонде, подчеркнул Кудрин.

По его мнению, повышение пенсионного возраста — необходимая мера, связанная с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. «Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая "жесткая посадка" для человека, который выходит на пенсию», — полагает глава совета ЦСР.

В октябре Минтруд России заявил, что в правительстве не обсуждают идею повышения минимального трудового стажа для получения пенсии.

Алексей Кудрин — активный сторонник идеи повышения пенсионного возраста в России, которая обсуждается на протяжении нескольких лет. Бывший министр финансов предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

Источник — lenta.ru
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Гость|16.11.2017 12:17|

Денег нет,а также миллиарды от нашего природного достояния и нефти,куда всё девается?

Гость|16.11.2017 12:36|

Зато 19млрд на военку есть и премии у майоров по 300-400 тысяч, "средства осваивают".

Гость|16.11.2017 12:38|

Гость писал(a):

Денег нет,а также миллиарды от нашего природного достояния и нефти,куда всё девается?
На яхты Сечину , виолончели Ролдугину, на беспредел Кадырову.

Имя: Гость
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