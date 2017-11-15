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В стране и мире | Военные арестовали президента Зимбабве

15.11.2017|12:30
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Военные в Зимбабве поместили под стражу президента страны, фактически руководившего республикой с 1980 года, и его супругу Грейс. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя военных.

Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание гостелекомпании. Местное издание News 24 со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Мугабе договорился о том, чтобы его супруга покинула страну, пока он «готовится уйти в отставку».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. При этом зимбабвийская армия отказалась считать это военным переворотом, называя случившееся «бескровной коррекцией».

По их словам, глава государства и его семья находятся «в целости и сохранности».

Генерал-майор С. Б. Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны».

Источник — lenta.ru
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Гость|15.11.2017 12:47|

Молодцы,уважаю.

Гость|15.11.2017 12:50|

penzainform.ru писал(a):

Генерал-майор С.Б.Мойо заявил, что целью военных являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране
Прям как в Пензе))

Покойный Мясников к Мугабе в своё время в гости ездил.

Гость|15.11.2017 13:01|

Гость писал(a):

Молодцы,уважаю.
Поддерживаю.

Гость|15.11.2017 13:08|

penzainform.ru писал(a):

называя случившееся «бескровной коррекцией»
Мальцев теперь будет называть придуманное им "коррекцией", а не революцией.

Гость|15.11.2017 13:43|

А когда в Северной Зимбабве такое произойдёт?))

Гость|15.11.2017 13:46|

penzainform.ru писал(a):

Представители армии настоятельно призвали граждан республики «сотрудничать с военными на благо страны».
Вспоминается 1991 г в котором наши военные так и не смогли... не сподобились, а попросту кинули СССР, а присяга??? как сказал один полковник, приказа не было. Да, для того что бы исполнить присягу оказывается нужны дополнительные приказы.

Гость|15.11.2017 13:48|

сразу видно, в армии не служил...

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