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В стране и мире | Глава Хакасии ополчился на таежную отшельницу Агафью Лыкову

15.11.2017|16:30
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Глава Хакасии Виктор Зимин недоволен, что к отшельнице Агафье Лыковой, которая живет в Хакасском заповеднике, летают вертолеты с продуктами. Об этом он сказал на прямой линии с жителями региона, передает «Интерфакс».

«Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты, — цитирует Зимина агентство. — Еще раз борт от соседей [из Кузбасса] прилетит для нее — и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там».

По словам главы региона, на создание условий для отшельницы тратятся миллионы. Конкретных сумм он не привел. РИА Новости пишет, что Зимин уже запретил полеты в заповедник.

Говоря о Лыковой, Зимин заметил, что «не очень любит эту бабушку», но к старообрядчеству относится уважительно. Отшельница же, сказал глава региона, никак не связана с великими делами этой веры. Как добавил чиновник, пожилой женщине несколько раз предлагали переселиться к людям.

Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, которых советские геологи обнаружили в Западных Саянах в 1978 году, когда Агафье было 37 лет. Она вместе с двумя братьями, сестрой и отцом много лет провела в тайге в изоляции. После того как умерли ее сестра, братья и отец, Агафья Лыкова живет в тайге одна.

РИА Новости уточняет, что жилье Лыковой находится на территории Хакасии, но губернатор соседней Кемеровской области Аман Тулеев помогает отшельнице с тех пор, как они впервые встретились в 1997 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.11.2017 16:41|

Думается, от великого народа Хакассии и России не убудет, если бабушке будут помогать, в том числе и дрова колоть. У нас гораздо большие деньги уходят за границу и вообще непонятно на какие нужды отдельных высокопоставленных лиц. А бабушка, прожившая столько лет в тайге - это, как снежный человек - национальное достояние. Книга рекодов Гиннеса - для таких!

Гость|15.11.2017 16:46|

penzainform.ru писал(a):

Глава Хакасии Виктор Зимин недоволен
... конкуренцией. Видимо, привык, что penzainform.ru писал(a):
тратятся миллионы
только на него.

Гость|15.11.2017 16:47|

Гость писал(a):

Думается, от великого народа Хакассии и России не убудет, если бабушке будут помогать, в том числе и дрова колоть. У нас гораздо большие деньги уходят за границу и вообще непонятно на какие нужды отдельных высокопоставленных лиц. А бабушка, прожившая столько лет в тайге - это, как снежный человек - национальное достояние. Книга рекодов Гиннеса - для таких!
Это туристический бренд. Нужно по избе видаки расставить и за деньги показывать онлайн приезжим плейбоям..

Гость|15.11.2017 16:47|

penzainform.ru писал(a):

не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее,

Что, киргиз "хозяин страна"? Да она сама уже как экспонат заповедника и живет там всю жизнь.

Гость|15.11.2017 16:51|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее,

Что, киргиз "хозяин страна"? Да она сама уже как экспонат заповедника и живет там всю жизнь.

Точно. Неотъемлемый элемент естественной природы.

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