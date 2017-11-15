15.11.2017 | 17:00

Печально знаменитого «Новосибирского маньяка» Евгения Чуплинского изобличили в 19 убийствах. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, дело 52-летнего бывшего сотрудника милиции с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В период с осени 1998 по июль 2005 годов в Новосибирске были найдены расчлененными 19 женщин в возрасте от 18 лет до 31 года. Анализ показал, что все убийства были совершены одним и тем же неизвестным. Затем преступления внезапно прекратились. Однако расследование их не прекращалось, и 23 апреля 2016 года, спустя 10,5 лет, был задержан бывший сотрудник вневедомственной охраны города Евгений Чуплинский.

«Тщательное исследование останков погибших позволило выявить на их телах молекулярно-генетические следы предполагаемого убийцы, а экспертиза помогла установить его личность», — сообщил официальный представитель СКР.

На первых допросах Евгений Чуплинский дал признательные показания, но затем отказался от них и в конечном итоге свою вину не признал. Тем не менее ему предъявлены обвинения в серии убийств, а так же в краже. Судебно-психиатрическая экспертиза признала бывшего сотрудника милиции полностью вменяемым.

По версии следствия, Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал им совместно провести время. При согласии он на личной автомашине вывозил жертв в безлюдные места города Новосибирска и прилегающей к нему территории, где совершал убийства, а затем расчленял их тела. Останки каждой из жертв новосибирский маньяк оставлял в разных местах города. При этом характерными приметами были пентаграммы, вырезанные на телах убитых, а так же отчлененные головы, упакованные в капюшоны их одежды.

В 2001 году в Новосибирске к 19 годам был осужден 65-летний пенсионер Виктор Фокин, — он с 1995 по 2000 год убил и расчленил десять женщин. Тот «Новосибирский маньяк» в 2003 году умер в колонии строгого режима.