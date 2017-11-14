14.11.2017 | 15:35

Привлечение детей к деятельности запрещенных или ликвидированных судом в России организаций может быть основанием для лишения родительских прав. Такое разъяснение дал пленум Верховного суда (ВС), расшифровывая понятие «злоупотребление родительскими правами», закрепленного Семейным кодексом. Об это во вторник, 14 ноября, передает ТАСС.

Также к использованию своей власти над ребенком в ущерб его интересам суд отнес: создание препятствий в получении общего образования, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя и наркотиков, а также вовлечение в азартные игры.

Однако лишение родительских прав остается крайней мерой ответственности, поэтому в исключительных случаях, даже при наличии необходимых доказательств, суд может пойти навстречу ответчику, предупредив о необходимости изменить отношение к ребенку.

Суд также разъяснил, что тяжелое финансовое положение родителей «само по себе не является достаточным основанием для отобрания ребенка у родителей, если они добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них». В большинстве случаев лишаются детей только те, кто сознательно уклоняется от своих родительских прав, жестоко обращаются с детьми, не платят алиментов.

10 ноября Минобрнауки разработало законопроект, предполагающий создание реестра недобросовестных родителей. Как отметили в ведомстве, по Семейному кодексу люди, у которых отобрали детей, не имеют права усыновлять других, но из-за отсутствия учетной базы проследить за этим сложно.