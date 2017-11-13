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В стране и мире | Школьный автобус столкнулся с автомобилем скорой помощи в Москве

13.11.2017|11:21
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В Москве школьный автобус с детьми вылетел с дороги и врезался в столб после столкновения с машиной скорой помощи, передает РЕН ТВ в понедельник, 13 ноября.

Инцидент произошел на Малой Филевской улице. Автобус получил серьезные повреждения.

Данные о пострадавших и другие обстоятельства произошедшего уточняются.

В столичном управлении ГИБДД сообщили агентству городских новостей «Москва», что при столкновении микроавтобусов Mercedes и Ford пострадали два человека: водитель и пассажир Ford, врезавшегося в столб.

Несовершеннолетние, по предварительным данным полиции, в результате происшествия не пострадали. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.

В июне полицейские задержали водителя автобуса, петлявшего по дороге в станице Красноярский Цимлянского района Ростовской области. Как оказалось, 66-летний мужчина перевозил 15 детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала проверку по факту допуска водителя к рейсу без предварительного медосмотра.

Источник — lenta.ru
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