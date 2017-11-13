13.11.2017 | 11:19

Цены на шампанское и игристые вина к Новому году поднимутся на 10-15 процентов. Об этом в понедельник, 13 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Традиционно, в связи с новогодним повышением спроса, цены на шампанское поднимаются на 10 процентов. Подорожание меньше всего затронет продукцию нижнего ценового сегмента. Но из-за неурожая во Франции стоимость шампанского в среднем сегменте поднимется на 15 процентов.

По мнению главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, россияне уже «привыкли к новым реалиям». «Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее», — сказал он. Цены на эту продукцию также вырастут максимум на 15 процентов, уточнил он.

Сейчас минимальная розничная цена бутылки шампанского составляет 164 рубля, отмечает издание.

Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) предупредила, что 2017 год может стать худшим для отрасли за последние 56 лет. По оценке экспертов, объемы производства вина в мире снизятся на восемь процентов — до 247 миллионов гектолитров (1 гектолитр эквивалентен 133 стандартным винным бутылкам).

По данным Национального союза защиты прав потребителей, производство вина в России за первые девять месяцев текущего года также сократилось на 15,1 процента. Выработка шампанских и игристых вин снизилась на 16,2 процента.