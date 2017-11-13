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В стране и мире | Медведев придумал новое объяснение санкциям

13.11.2017|12:55
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что экономические санкции все чаще используют в качестве инструмента конкурентной борьбы на мировых рынках. Об этом сообщает ТАСС.

«Все чаще используются и методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — заявил премьер в ходе инвестиционного саммита АСЕАН в Маниле. По его словам, именно в настоящий момент формируются контуры будущей мировой экономики.

Медведев посетовал на то, что международное регулирование не успевает за бурными изменениями. По словам премьера, оно по-прежнему находится в парадигме 1940-х годов. Среди актуальных экономических вызовов глава правительства также отметил нестабильность сырьевых рынков, рост корпоративной и государственной задолженности.

Страны же Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с дополнительными вызовами, в качестве примера Медведев привел исчерпание ресурсов прежних источников дохода и экономического роста.

В конце октября Россия расширила санкции против ряда западных стран. Под новые ограничения в продовольственном эмбарго попали живые свиньи, а также многие мясные субпродукты. 31 октября экс-глава Минфина Алексей Кудрин рассказал о пользе санкций, по его мнению, ограничения наращивают операции в российской валюте.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.11.2017 13:14|

В Ярославле на Дне полиции исполнили гимн «Боже, царя храни»- какие санкции? они все живут в парадигме идиотизма !дайте порулить страной деньги мы найдём !

Гость|13.11.2017 13:16|

По его словам, именно в настоящий момент формируются контуры будущей мировой экономики.- Вы бы лучше решали проблемы своей экономики !

Гость|13.11.2017 13:16|

По мотивам австрийских сказок.Бред ру.

Гость|13.11.2017 13:19|

Такой премьер хуже санкций.

Имя: Гость
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