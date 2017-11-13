13.11.2017 | 12:55

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что экономические санкции все чаще используют в качестве инструмента конкурентной борьбы на мировых рынках. Об этом сообщает ТАСС.

«Все чаще используются и методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — заявил премьер в ходе инвестиционного саммита АСЕАН в Маниле. По его словам, именно в настоящий момент формируются контуры будущей мировой экономики.

Медведев посетовал на то, что международное регулирование не успевает за бурными изменениями. По словам премьера, оно по-прежнему находится в парадигме 1940-х годов. Среди актуальных экономических вызовов глава правительства также отметил нестабильность сырьевых рынков, рост корпоративной и государственной задолженности.

Страны же Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с дополнительными вызовами, в качестве примера Медведев привел исчерпание ресурсов прежних источников дохода и экономического роста.

В конце октября Россия расширила санкции против ряда западных стран. Под новые ограничения в продовольственном эмбарго попали живые свиньи, а также многие мясные субпродукты. 31 октября экс-глава Минфина Алексей Кудрин рассказал о пользе санкций, по его мнению, ограничения наращивают операции в российской валюте.