13.11.2017 | 15:04

Сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, привело к гибели по меньшей мере 207 человек. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает BBC News.

Еще около 2,5 тысячи человек получили ранения. Отмечается, что большинство погибших — на иранской территории.

В ночь на 13 ноября на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки были зафиксированы в 212 километрах от Багдада и в 104 километрах от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

В сентябре два мощных землетрясения произошли в Мексике. В результате землетрясения 19 сентября магнитудой 7,1 погибли 369 человек, десятки тысяч домов и квартир были разрушены. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, горожан эвакуировали из многих зданий. Ранее, 7 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда погибли более 200 человек.