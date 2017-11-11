Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 ноя 2017|11:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

В стране и мире | Жителя рухнувшего дома в Ижевске обвинили в подрыве здания из ненависти

11.11.2017|10:19
Печать

Жителя Ижевска Александра Копытова, в чьей квартире произошел взрыв бытового газа, обрушивший подъезд дома, обвинили в убийстве. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В отношении Копытова по результатам первоначальных следственных действий (в том числе допроса) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

«По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании Копытова — сына хозяйки квартиры, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Обрушение части панельного девятиэтажного шестиподъездного дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. В результате погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.11.2017 10:54|

"По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек". - Всё таки наверно эвакуированы, которые и сами покинули квартиры. Везде приписки и враньё..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!