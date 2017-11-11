11.11.2017 | 10:19

Жителя Ижевска Александра Копытова, в чьей квартире произошел взрыв бытового газа, обрушивший подъезд дома, обвинили в убийстве. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В отношении Копытова по результатам первоначальных следственных действий (в том числе допроса) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

«По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании Копытова — сына хозяйки квартиры, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения. Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Обрушение части панельного девятиэтажного шестиподъездного дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. В результате погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек.