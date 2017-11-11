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В стране и мире | ВТБ 24 прекратит существование

11.11.2017|11:16
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Акционеры ВТБ проголосовали за присоединение к нему дочернего банка ВТБ 24 с 1 января 2018 года. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба госбанка.

«Клиенты ВТБ и ВТБ 24 могут бесплатно переводить средства между банками во всех дистанционных каналах обслуживания», — говорится в сообщении.

Продукты и услуги банков будут доступны клиентам на прежних условиях. Переоформлять действующие договоры не потребуется, отмечают в ВТБ. Сервис внесения наличных в банкоматах кредитных организаций унифицирован.

Решение о присоединении ВТБ 24 к головному ВТБ принято еще в ноябре 2016 года. По мнению главы банка Андрея Костина, объединение организаций даст значительный синергетический эффект, позволит сократить издержки и обеспечит повышение эффективности работы.

Чистая прибыль ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 году выросла в 86 раз и составила 43,1 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.11.2017 11:35|

долбаные махинаторы

Гость|11.11.2017 11:50|

Опять, как было. Будет ВТБ. Втб24 сделали для малого и среднего бизнеса. Капец бизнесу. Это слияние показатель , что Бизнес с в России загибается

Гость|11.11.2017 11:54|

Гость писал(a):

Будет ВТБ. Втб24 сделали для малого и среднего бизнеса. Капец бизнесу. Это слияние показатель , что Бизнес с в России загибается
Мнение дурачка как обычно феерической глупости

Гость|11.11.2017 12:10|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Будет ВТБ. Втб24 сделали для малого и среднего бизнеса. Капец бизнесу. Это слияние показатель , что Бизнес с в России загибается
Мнение дурачка как обычно феерической глупости
Ну а как без дураков,а особенно на форуме пензаинформ.

Гость|11.11.2017 12:20|

ВотТеБе 24, отдашь 300. БуГоГа.

Гость|11.11.2017 12:31|

засуетились ребята что-то

Гость|11.11.2017 12:35|

Гость писал(a):

Бизнес с в России загибается
Смотря чей.

Полковник Захарченко за один "трудовой день" мог заработать более 23 млн рублей, подсчитали в Генпрокуратуре. Это вдвое больше, чем весь легальный доход борца с коррупцией за 15 лет – "всего" 12 млн рублей.

Сам Захарченко заявил, что накопил найденные у него 9 млрд рублей с зарплаты (около 70 тысяч рублей в месяц).

(РИА Новости)

Наборол! Кстати, это больше, чем племянник Путина, который зарабатывает в день по 5,5 млн рублей.

Гость|11.11.2017 12:39|

ФАС России решила не пополнять бюджет на 1 млрд рублей, простив их путинскому повару Пригожину

Гость|11.11.2017 12:43|

Андрей Палкин считается очень состоятельным депутатом даже по меркам партии "Единая Россия". Согласно личной декларации, доходы Палкина приближаются к 20 миллионам долларов ежегодно. Он и его супруга владеют шестью участками земли, двумя квартирами и частным домом, а также автомобилями Freightliner Century и Уралом-375.

Тем не менее, это не помешало Палкину подать в этом году заявление о собственном банкротстве.

И его банкротом признали! Дело в том, что в случае банкротства автоматически списываются все долги. А их, как выяснилось, у Андрея Палкина 11 миллионов долларов США. А теперь он чист.

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