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В стране и мире | В Москве 20 гастарбайтеров устроили драку и поножовщину

11.11.2017|12:28
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Массовая драка с ножами и битами произошла между уроженцами одной из среднеазиатских стран в московском районе Бирюлево, пострадали четверо человек. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 11 ноября.

В драке участвовали около 20 человек. Ведомство не указало дату, когда произошел инцидент. Троих участников драки задержали в городе Жигулевск Самарской области. Они ехали на автомобиле в сторону российской границы. Один из задержанных на оперативной съемке пояснил, что жил около восьми лет в Москве и работал, как и большинство участников драки, грузчиком. Причину конфликта с соотечественниками он не назвал и сообщил, что в драке использовались ножи и биты.

Полицию к месту происшествия в Булатниковском переулке в районе Бирюлево Западное вызвали очевидцы. Они сообщили о четырех раненых. Прибывшие сотрудники ППС вызвали медиков и сами начали оказывать первую помощь пострадавшим.

«Полиция приехала и спасла, они бы убили нас там до смерти», — рассказал на оперативной съемке один из потерпевших, получивший ранение в голову. Второй пострадавший был ранен в шею и потерял три литра крови. По его словам, сотрудники полиции остановили кровотечение.

Следственное управление МВД завело уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). По решению суда арестованы трое подозреваемых.

Источник — lenta.ru
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