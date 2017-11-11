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В стране и мире | Трамп поведал об оскорбленном Путине

11.11.2017|17:04
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите АТЭС во Вьетнаме спросил у российского лидера Владимира Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. Об том пишет в субботу, 11 ноября, Reuters.

По словам Трампа, Путин в очередной раз опроверг какое-либо влияние российской стороны на предвыборный процесс. Американский лидер добавил, что Путин оскорблен подобными обвинениями, отмечает агентство.

Глава государства указал, что ведущееся в США расследование о вмешательстве Москвы в выборы препятствует улучшению отношений между странами.

Как добавил Трамп, он провел с Путиным два или три коротких разговора, которые прошли в доброжелательной атмосфере. «У нас, кажется, очень теплые чувства друг к другу и хорошие отношения, хотя мы друг друга не слишком хорошо знаем», — отметил он.

Российский президент сообщил журналистам, что в основном обсуждал с Трампом темы саммита. При этом Путин отметил, что отношения Вашингтона и Москвы пока не вышли из состояния кризиса.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

Источник — lenta.ru
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