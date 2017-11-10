Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 ноя 2017|11:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  59.25
 

В стране и мире | «Звездные войны» получили четвертую трилогию

10.11.2017|10:31
Печать

Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги «Звездные войны». Сообщение размещено на сайте проекта.

Сценаристом и режиссером новых фильмов станет Райан Джонсон, выступивший автором фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», который выйдет на экраны в декабре. «Нам очень понравилось работать с Райаном над "Последними джедаями"», — рассказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Также стало известно, что новая трилогия не будет связана с семьей Скайуокеров. Других подробностей о сюжете пока не приводится.

Восьмой эпизод саги появится на экранах 15 декабря. В фильме сыграли Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер. В новых «Звездных войнах» также появится Кэрри Фишер, которая умерла через пять месяцев после завершения съемок.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!