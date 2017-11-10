10.11.2017 | 10:31

Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги «Звездные войны». Сообщение размещено на сайте проекта.

Сценаристом и режиссером новых фильмов станет Райан Джонсон, выступивший автором фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», который выйдет на экраны в декабре. «Нам очень понравилось работать с Райаном над "Последними джедаями"», — рассказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Также стало известно, что новая трилогия не будет связана с семьей Скайуокеров. Других подробностей о сюжете пока не приводится.

Восьмой эпизод саги появится на экранах 15 декабря. В фильме сыграли Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер. В новых «Звездных войнах» также появится Кэрри Фишер, которая умерла через пять месяцев после завершения съемок.