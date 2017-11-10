Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 ноя 2017|11:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  59.25
 

В стране и мире | Умер Михаил Задорнов

10.11.2017|10:47
Печать

Умер сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщает РЕН ТВ, с которым сотрудничал Задорнов. Ему было 69 лет.

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных.

Начиная с осени 2016 года, Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой прямо с выступления.

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.11.2017 11:00|

Светлая память(

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!