10.11.2017 | 10:47

Умер сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщает РЕН ТВ, с которым сотрудничал Задорнов. Ему было 69 лет.

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных.

Начиная с осени 2016 года, Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой прямо с выступления.

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.