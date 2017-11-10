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В стране и мире | США признали космос идеальным местом для войны

10.11.2017|18:16
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Министр ВВС США Хезер Уилсон на пресс-конференции Пентагона обозначила новое пространство, в котором страна рассматривает возможность ведения военных действий, сообщает ТАСС.

«И мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий», — заявила министр ВВС США. В 2018 году американские военные планируют увеличить финансирование космических программ на 20 процентов.

Присутствующий на мероприятии начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин отметил, что ожидает от военных достижения «превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра».

Ранее в составе ВВС США американцы планировали создать Космический корпус, занимающийся вопросами военного космоса. В принятом конгрессменами проекте бюджета не предусмотрено средств на новое подразделение.

Источник — lenta.ru
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