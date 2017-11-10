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В стране и мире | Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник объявил войну МОК

10.11.2017|12:40
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Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил на ОИ в Сочи. Об этом в четверг, 9 ноября, он написал в Instagram-аккаунте.

Спортсмен заявил, что будет бороться до конца. «У меня еще была надежда на справедливое решение Дениса Освальда (главы комиссии, занимавшейся проверкой допинг-проб россиян — прим. «Ленты.ру»), который смотрел мне в глаза. Мои слова "бог вам судья" не были услышаны, это тропа войны, которую мы обязаны выиграть», — добавил россиянин.

Ранее 9 ноября комиссия МОК аннулировала результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой и признала их виновными в нарушении антидопинговых правил. На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 километров.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.11.2017 12:45|

Теперь Хуже чем война с Россией, может быть только дружба с Россией. Ведущая опять же к войне с ней , когда ее меньше всего ждешь. Как нож в спину.

Гость|10.11.2017 13:12|

penzainform.ru писал(a):

лыжник Алексей Петухов
Алексей, тебя вычеркнули из списков. Тебя больше не существует. Твои слова ничто.

Гость|10.11.2017 13:31|

penzainform.ru писал(a):

«У меня еще была надежда на справедливое решение Дениса Освальда (главы комиссии, занимавшейся проверкой допинг-проб россиян — прим. «Ленты.ру»), который смотрел мне в глаза. Мои слова "бог вам судья" не были услышаны, это тропа войны, которую мы обязаны выиграть», — добавил россиянин.
Мы проиграли холодную войну, вот и вся причина. У нас просто очень слабая страна, а по ТВ создают иллюзию сильной.

Когда всё это рухнет, опять будут удивляться и думать как же так. Вспомнят евреев, либералов, Ельцина

Гость|10.11.2017 13:47|

Пора объединиться с Сев. Кореей и Китаем и шарахнуть по буржуям !

Имя: Гость
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