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В стране и мире | Вице-губернатора Югры обвинили во взятках мясом, ягодами и иконами

09.11.2017|14:59
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Фермеры Ханты-Мансийского района обвинили вице-губернатора Югры, руководителя аппарата главы региона Ольгу Белоножкину во взяточничестве. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает Ura.ru, в редакцию которого поступило соответствующее письмо.

В обращении говорится о том, что заместитель губернатора выделяет субсидии из окружного бюджета за «пакеты с едой».

«Мясом, ягодами, кедровыми орехами, рыбой подкармливают надзорные органы из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за их молчание. Уже всем известно, что с пакетами от определенных поставщиков ошиваются у кабинета руководителя аппарата губернатора Белоножкиной. Постоянно там видят, как переносят "передачки" за покровительство», — говорится в письме.

По данным издания, аналогичные письма были направлены в адрес президента России и в прокуратуру. «Там речь шла не столько о субсидиях, сколько об иконах, якобы подаренных Белоножкиной и другим чиновникам. Проверка не подтвердила эти факты», — отметил источник в силовой структуре.

Вице-губернатор округа Ольга Белоножкина не прокомментировала эти обвинения. В региональном департаменте общественных и внешних связей изданию сообщили, что «данная недостоверная информация является плодом чьей-то невероятной фантазии и не соответствует действительности».

Источник — lenta.ru
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