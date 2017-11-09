09.11.2017 | 13:21

Житель Воронежской области, выигравший рекордные полмиллиарда в лотерею, до сих пор не забрал свои деньги. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Почты России», добавив, что разыскивают мужчину.

Представители почты уточнили, что выигрышный билет «Русского лото» был куплен в одном из отделений в период с 23 октября по 3 ноября. Победителя просят обратиться в торговый дом «Столото», чтобы оформить выигрыш.

Доцент Московского института психоанализа, психиатр Владимир Файнзильберг рекомендовал победителю лотереи «залечь на дно» и не афишировать себя, чтобы не «отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога».

О рекордном джекпоте в истории России сообщалось 5 ноября. Неизвестный воронежец выиграл 506 миллионов рублей. Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае, который выиграл в тираже «6 из 45» почти 365 миллионов.