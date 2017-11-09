09.11.2017 | 15:10

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом «Р-Спорту» сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи аннулированы. Все они были пожизненно дисквалифицированы. На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 километров. Последняя награда была отобрана у россиян после дисквалификации лыжника Александра Легкова. Таким образом, Россия лишена еще двух медалей ОИ-2014.

Петухов — бронзовый призер Олимпийских игр-2010 в командном спринте. На соревнованиях в Сочи он не сумел добраться до подиума. Шаповалова и Иванова медалей на Олимпиадах не завоевывали.

1 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Оба россиянина свою вину не признали.