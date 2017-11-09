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В стране и мире | Роскомнадзор испугался за сохранность глаз и пальцев российских детей

09.11.2017|12:13
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил запретить несовершеннолетним россиянам использовать устройства с биоидентификацией. Об этом сообщает Rambler News Service.

С таким заявлением глава ведомства выступил в ходе конференции «Защита персональных данных».

«Сегодня некоторые производители уже всерьез настроены на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую идентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — объяснил Жаров.

Система биоидентификации (отпечаток пальца, сканирование сетчатки и лица) используется во многих современных смартфонах.

6 октября журналисты телеканала «Россия 24» выпустили репортаж о том, что биологические материалы россиян уже неоднократно пытались вывезти за границу и передать их иностранцам. Так, в сюжете говорилось о том, что в 2016 и 2017 годах через российскую границу хотели перевезти биоматериалы как минимум трижды.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.11.2017 12:32|

Хорош пугать,мочу,кал,кровь ,сперму,(что там ещё принимают?))мы можем и сами сдать врагу))) если своё государство положило на народ. С нашими зп еле выживаем.Путин едет на коне а мы по прежнему в говне.

Гость|09.11.2017 13:42|

penzainform.ru писал(a):

биологические материалы россиян уже неоднократно пытались вывезти за границу
Здесь лишнее слово "пытались".

Кто поднялся на "попытках"?

Где прилюдная "Дыба" этого засранца?

Имя: Гость
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