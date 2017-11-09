09.11.2017 | 17:17

На месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске найдены тела двух погибших. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ЧП произошло на улице Удмуртская, в доме 26в 15:44 мск. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома: пострадало 32 квартиры. Сообщается, что там находится Центр раннего развития «Эрудит». Возгорания на месте обрушения не было. Данные об оставшихся под завалами людях уточняются.

Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии Александра Бречалова, ссылаясь на данные МЧС. По данным агентства, обрушившийся дом был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

Специалисты проводят эвакуацию жильцов дома, пункты их временного размещения оборудуют на базе двух школ.

На месте создан оперативный штаб, продолжается разбор завалов, работает беспилотник МЧС. Следователи возбудили уголовное дело.