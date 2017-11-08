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В стране и мире | Задорнов отрекся от язычества

08.11.2017|15:39
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Сатирик Михаил Задорнов перешел из неоязычества в православие. Об этом рассказал на своей странице в Facebook протоиерей Андрей Новиков.

«Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин», — написал настоятель столичного храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

Новиков отметил, что публикует информацию о возвращении Задорнова в православие по согласованию с родственниками тяжело больного сатирика.

В июне стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения раковой опухоли головного мозга. По словам источника, близкого к писателю, он решил отказаться от «изнуряющих и бесполезных процедур ради того, чтобы побыть в кругу родных».

23 октября 2016 года Задорнова увезли в больницу с концерта в Москве. У артиста случился эпилептический припадок на сцене. Ранее в тот же месяц сатирик отменил часть выступлений из-за химиотерапии.

Задорнов начал публиковать юмористические рассказы в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов, с конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино. О своих языческих взглядах он рассказал в 2007 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.11.2017 15:49|

Да, как "прижмёт" все Бога вспоминаем - и язычники, и атеисты...

Гость|08.11.2017 16:04|

он совершал языческие культы ?

Гость|08.11.2017 16:07|

всё имеет своё начало и всё имеет свой пипец...

Гость|08.11.2017 16:07|

ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ЕГО ШУТКА И ВСЕ КАК ЛОХИ ПОВЕЛИСЬ ОН ДАЖЕ В ГРОБУ БУДЕТ ШУТИТЬ И ПРИКАЛЫВАТЬСЯ !

Гость|08.11.2017 16:13|

После кончины бренного тела, человек уходит в мир его верований. И как писал Высоцкий, хочешь баобабом - будешь им.

Гость|08.11.2017 16:32|

Гость писал(a):

И как писал Высоцкий, хочешь баобабом - будешь им.
ммм..какая, я бы сказал, глубока мысль!

и кем ж будет отрекшийся от язычества сатирик????

Имя: Гость
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