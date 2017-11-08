08.11.2017 | 15:45

Свердловского окружного депутата от «Единой России» Андрея Мерзлякова обвинили в установке видеокамеры в женском туалете. Уголовное дело направлено в мировой суд, сообщили изданию «МК-Урал» в региональной прокуратуре в среду, 8 ноября.

«Обвиняемый вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается», — сказали в надзорной структуре.

Отмечается, что камера была установлена 15 сентября в туалете муниципального предприятия «Энергосервис», директором которого является Мерзляков. Действия мужчины квалифицировали по статье о незаконном сборе сведений о частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). Мотивы, которыми руководствовался депутат, в прокуратуре не уточнили.

В октябре мировой судья в Тамбове за аналогичное преступление приговорил к пяти месяцам исправительных работ 33-летнего мужчину, сообщает Lifetambov.ru. Осужденный включил видеокамеру на своем сотовом телефоне и, спрятав его в коробку, вел скрытую съемку в женском туалете местного кафе.