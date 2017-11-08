Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 ноя 2017|18:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
+2oC
Завтра | Ясно |
  68.70  |  $  59.25
 

В стране и мире | При строительстве стадиона к ЧМ недосчитались двух миллиардов рублей

08.11.2017|17:45
Печать

Компания «Татдорстрой», основной субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена», недосчиталась двух миллиардов рублей и обратилась в полицию с заявлением о хищении средств. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Компания просит завести дело на гендиректора фирмы «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. «Стальмонтаж» получил от субподрядчика 2,6 миллиарда рублей, а отчитался о выполненных работах только за 87,8 миллиона, утверждает «Татдорстрой». Генподрядчик арены, ПСО «Казань», полагает, что «Стальмонтаж» специально инициировал банкротство, чтобы «снять с себя ответственность за срыв сроков» работ.

«Самара Арена», рассчитанная на 45 тысяч мест, примет шесть матчей чемпионата мира, включая встречу группового этапа с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов мундиаля. В августе 2017 года сообщалось, что строительство арены отстает от графика.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Помимо Самары матчи примут 10 городов страны: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.11.2017 17:52|

Нормально, это Россия!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!