Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 ноя 2017|13:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+1oC
Завтра | Ясно |
  68.70  |  $  59.25
 

В стране и мире | Информатора WADA Родченкова обвинили в уничтожении допинг-проб

08.11.2017|13:20
Печать

Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выступившего информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), обвинили в уничтожении проб спортсменов. Об этом в среду, 8 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий WADA и письма агентства о хранении таких проб», — говорится в заявлении ведомства.

В отношении Родченкова возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования. Помимо него, обвинения выдвинуты против бывшего начальника отдела допинг контроля Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Ранее сообщалось, что Родченкову грозит 10 лет тюрьмы.

В сентябре этого года информатор WADA рассказал о готовившемся на него покушении. В том же интервью The New York Times Родченков назвал Россию самым организованным в мире нарушителем антидопинговых правил.

В январе 2016-го Родченков перебрался в США и выступил информатором WADA. В мае того же года он обвинил ряд российских победителей ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России. После его признаний WADA начало расследование, была создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. По итогам доклада канадского юриста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, отечественных легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!