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В стране и мире | Во Франции невнимательный наркодилер перепутал полицейских с покупателями

07.11.2017|17:44
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Во французском городке Вандевр-ле-Нанси (Лотарингия) 17-летний торговец наркотиками принял четверых полицейских за своих клиентов и был схвачен стражами порядка. Об этом сообщает L'Est Republicain.

Машина, где находились четверо сотрудников отдела по борьбе с преступностью, остановилась на одном из паркингов. Одетые в штатское полицейские вышли из автомобиля, чтобы размяться. В этот момент их заприметил наркоторговец, промышляющий сбытом запрещенных препаратов в этом районе.

Он направился к стражам порядка, приняв их за покупателей и рассчитывая заключить сделку. Подойдя к группе офицеров почти вплотную, молодой человек понял свою ошибку. Он начал что-то бормотать и попытался ретироваться.

Такое поведение юноши показалось полицейским подозрительным. Они нагнали парня и обыскали его. В сумке торговца было обнаружены расфасованные в пакетики 70 доз кокаина и героина. Молодого человека доставили в полицейский участок, суд принял решение о его аресте.

Полицейские заявили, что это было самое легкое задержание в их жизни.

Источник — lenta.ru
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