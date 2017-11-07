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В стране и мире | В Северной Корее после ядерных испытаний начали рождаться дети-мутанты

07.11.2017|15:26
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После испытаний ядерных зарядов на северокорейском полигоне Пангири у местных жителей стали рождаться дети с патологиями. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на рассказы перебежчиков из КНДР.

«Родственник, проживающий в этом регионе, рассказал, что в роддомах зафиксированы случаи рождения детей с мутациями», — заявил один из собеседников газеты.

По словам другого, радиация проникла в грунтовые воды. Некоторые источники пересохли, а воду из других местные жители боятся использовать для повседневных нужд.

Еще один мужчина, сбежавший из КНДР в 2010 году, рассказал, что пережил два испытания, произведенных на этом полигоне: «Во время первого ядерного испытания (октябрь 2006 года) и второго (май 2009 года) эвакуировались лишь члены семей военнослужащих, их укрыли в подземных шахтах. Местные жители о подготовке испытаний не знали ничего».

Кроме того, собеседники издания рассказали об исчезновении рыбы в реках в районе полигона, а также о гибели 80 процентов деревьев — вероятно, из-за радиоактивного загрязнения.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.11.2017 15:56|

О! Рашкинские лучшие друзья и союзники, кто там из буртас прославлял сев.корею - добро пожаловать, скоро и у вас так будет

Гость|07.11.2017 16:17|

Гость писал(a):

О! Рашкинские лучшие друзья и союзники, кто там из буртас прославлял сев.корею - добро пожаловать, скоро и у вас так будет
ОБС-Одна Баба Сказала,идёт информационная война.Вон ВАШИ ХОЗЯЕВА ваших друзей эвакуируют "Американские вертолёты перед наступлением САА вывозили главарей ИГИЛ из Меядина",только вот вас не заберут,бегите пока не поздно.

Имя: Гость
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