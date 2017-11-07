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В стране и мире | Щука привлек внимание полиции из-за поджога памятника Ельцину

07.11.2017|17:03
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Полиция Екатеринбурга завела дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК) после попытки поджога памятника первому президенту Борису Ельцину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По словам Горелых, утром 7 ноября к памятнику подошел мужчина и поджег содержимое пакета, который принес с собой. Его остановили охранники, молодого человека задержала полиция, его допрашивают. Рядом с монументом нашли осколки бутылки с горючим веществом, памятник не пострадал.

Как пишет в Twitter представитель «Другой России» Александр Аверин, задержан был активист организации Игорь Щукин (Щука).

Горелых в беседе с ТАСС уточнил, что задержанный молодой человек ранее был судим по статьям 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 319 УК («Оскорбление представителя власти»).

Активисты «Другой России 6 ноября в Санкт-Петербурге вывесили на крыше дома на углу улицы Жуковского и Лиговского проспекта баннер «Ильич, проснись, они ****** (офигели)». Двоих нацболов приговорили к 15 и 20 суткам административного ареста. 23 апреля, в десятую годовщину смерти экс-президента, члены партии вывесили баннер с надписью «Ельцин, гори в аду» напротив «Ельцин-центра». Никто из участников мероприятия не был задержан.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.11.2017 17:26|

Нет пассионариев в России кроме Навального.

Гость|07.11.2017 17:35|

А памятник-то у Ельцина символичный - безрукий

Гость|07.11.2017 17:41|

Гость писал(a):

А памятник-то у Ельцина символичный - безрукий
зато со шлангом к бидону с бормотухой

Имя: Гость
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