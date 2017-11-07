Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|7 ноя 2017|17:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  58.46
 

В стране и мире | Арест обошелся саудовскому принцу в миллиард долларов

07.11.2017|16:43
Печать

Состояние одного из богатейших людей мира, саудовского принца-миллиардера Аль-Валида бин Талала уменьшилось на 1,22 миллиарда долларов из-за падения акций принадлежащей ему компании Kingdom Holding Co, подсчитали в Bloomberg.

Обвал акций Kingdom Holding Co произошел после ареста принца и ряда членов королевской семьи, а также десятков действующих и бывших высокопоставленных саудовских чиновников.

Центральный банк Саудовской Аравии просит банки заморозить счета задержанных в рамках борьбы с коррупцией лиц, отмечает агентство. Генеральный прокурор королевства заявил, что прошедшие аресты являются лишь фазой в масштабной антикоррупционной кампании.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Аль-Валид занимает 57-е место в глобальном рейтинге богачей с состоянием 17,8 миллиарда долларов.

5 ноября в королевстве по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев и несколько десятков действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Аресты провел Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!