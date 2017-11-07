07.11.2017 | 16:43

Состояние одного из богатейших людей мира, саудовского принца-миллиардера Аль-Валида бин Талала уменьшилось на 1,22 миллиарда долларов из-за падения акций принадлежащей ему компании Kingdom Holding Co, подсчитали в Bloomberg.

Обвал акций Kingdom Holding Co произошел после ареста принца и ряда членов королевской семьи, а также десятков действующих и бывших высокопоставленных саудовских чиновников.

Центральный банк Саудовской Аравии просит банки заморозить счета задержанных в рамках борьбы с коррупцией лиц, отмечает агентство. Генеральный прокурор королевства заявил, что прошедшие аресты являются лишь фазой в масштабной антикоррупционной кампании.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Аль-Валид занимает 57-е место в глобальном рейтинге богачей с состоянием 17,8 миллиарда долларов.

5 ноября в королевстве по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев и несколько десятков действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Аресты провел Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.