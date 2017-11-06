06.11.2017 | 11:34

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов российских регионов. Документ размещен в базе законопроектов Госдумы.

Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского (ОДОН) внутренних войск МВД России во время тренировки к параду на Красной площади в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение». Средства, которые Росгвардия получит по заключенным договорам, будут поступать в федеральный бюджет. Тарифы на охранные услуги определит правительство.

Путин назначил замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Ведомство включает войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ему были переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.