Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|6 ноя 2017|13:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

В стране и мире | Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»

06.11.2017|11:38
Печать

Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает SHAFAQ News.

На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде. Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями. В 2002 году обладательницей титула стала россиянка Оксана Федорова.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!