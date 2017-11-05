05.11.2017 | 10:27

Англичанин Майкл Биспинг, американец Коди Гарбрандт и полька Йоанна Енджейчик потеряли чемпионские титулы на турнире UFC 217. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главное шоу прошло в ночь на воскресенье, 5 ноября, в Нью-Йорке. Гарбрандт проводил защиту пояса в легчайшем весе против соотечественника Ти Джея Диллашоу и проиграл техническим нокаутом во втором раунде. Енджейчик в бою за звание чемпионки в минимальном весе была нокаутирована американкой Роуз Намаюнас в первом раунде. Биспинга, чемпиона в средней категории, «задушил» канадец Жорж Сент-Пьер.

В основном карде турнира прошли еще два поединка. Американец Стивен Томпсон, выступающий в полусредней категории, победил соотечественника Хорхе Масвидаля по решению судей, а бразилец Паоло Коста нокаутировал бывшего чемпиона UFC Джонни Хендрикса (США) во втором раунде.