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В стране и мире | ФАС пригрозила РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов

05.11.2017|10:43
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Федеральная антимонопольная служба пригрозила дочке РЖД штрафом в случае непоступления в продажу билетов в плацкартные и общие вагоны до 16 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС поясняет, что закон «запрещает действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются ущемление интересов потребителей». Также регулятор уточнил, что данный вопрос будет обсуждаться в правительстве 10 ноября.

Ранее РЖД объявили о временной приостановке продажи билетов в плацкартные и общие вагоны. В компании подобный шаг объяснили тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

Отмечалось, что все остальные категории билетов останутся в продаже. При этом приостановка продаж не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».

Источник — lenta.ru
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