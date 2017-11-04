04.11.2017 | 16:22

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали тяжелый мотоцикл «Иж». Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что этот аппарат разработан для проекта «Кортеж», хотя, согласно открытым данным, эта программа не предусматривает создание мотоцикла.

Транспортное средство способно разгоняться до 250 километров в час, имеет бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил. Технику, как уточнил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко, разрабатывает концерн «Калашников».

Судя по фотографиям, доступным в фотобанке РИА Новости, вместе с президентом новинку осмотрели патриарх Кирилл, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и глава Буддийской традиционной сангхи (общины) России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.

30 октября в сети появилось первое видео с испытаний на автополигоне НАМИ российского седана, создаваемого в рамках проекта «Кортеж». Длина автомобиля немногим более 5,5 метра, он имеет полный привод.

Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента России с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена в конце 2017 — начале 2018 года.